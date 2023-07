Guillermo Toledo habla de cómo es Ángel Garó realmente tras coincidir con él en la escuela de Teatro

El cómico Ángel Garó ha sido trending topic durante todo el martes debido a unas declaraciones que se han hecho públicas en la noche del lunes en redes sociales. En el vídeo que se ha viralizado, el actor dijo: "Soy homosexual y de derechas".

"Me hace mucha gracia que se hagan los dueños del LGTBI, ¿verdad? Yo soy homosexual y soy de derechas. Sin embargo, veo la injusticia día a día porque leo, estudio", comentó en el mismo vídeo.

Pero no se quedó ahí: "Me parece tremendo el social comunismo que estamos viviendo en estos momentos. Y, como estamos en democracia, yo digo lo que me sale del alma, igual que lo hacen los izquierdistas negacionistas de la historia, porque ahora Putin no es comunista, no, es amigo de Franco".

Después dijo que "los izquierdistas tienen contestaciones para todo". "Yo a lo único que animo es que voten a los partidos que son dignos. Porque vamos, Podemos es que es… Lo mejor que hizo es cortarse la coleta el otro", señaló sobre Pablo Iglesias.

De los partidos de izquierdas afirmó que son "una manada de sinvergüenzas" y que a eso lo llaman "progresismo".

"Repito, yo soy homosexual, y a mucha honra, pero yo voto a lo que hay que votar. Tengan cojones y voten lo que es bueno y déjense de tanta mierda izquierdista y comunista que nos va lleva a la ruina", sentenció.

Evidentemente, estas palabras han sido lo más comentado del día y han llegado hasta el actor Guillermo Toledo, que ha contado que coincidió con él en la escuela de Teatro: "Coincidí dos o tres años con Garó en la misma clase de la escuela de teatro a la que ambos asistimos. Solo puedo decir una cosa: su talento, enorme, único, era directamente proporcional a su amor por el dinero y el poder".