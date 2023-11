La respuesta redonda de Víctor Manuel a los artistas que dicen que la izquierda de antes era mejor

El músico Víctor Manuel ha respondido de una forma redonda a todos aquellos artistas que en los últimos meses han asegurado que la izquierda de antes era mejor que la actual y se sentían más representados que ahora.

En una entrevista en el diario ABC, Víctor Manuel ha sido rotundo: "Nada me hace pensar que la izquierda de antes fuera mejor que la de ahora".

En su opinión, "las circunstancias te mueven en una dirección o en otra": "Ya me gustaría a mí ver a Felipe González lidiando con este independentismo. Se pone gallito con eso de 'yo de este agua no beberé', pero lo dice porque no se ha visto en esas".

"Los políticos tienen piel de galápago, un día pueden decir una cosa y al siguiente la contraria. Pero es que para gobernar un país, inevitablemente hay que dar muchos bandazos", ha subrayado.

Cuestionado sobre si los "renegados" de la izquierda son como los nostálgicos que gruñen porque "ya no se hace música tan buena como la de antes", Víctor Manuel es sincero: "Pues es parecido, sí. A nadie le gusta que le muevan los muebles. A nuestros padres Mecano les parecía el demonio, y fíjate ahora lo integrada que está su música en la vida de todos los españoles".