Iker Jiménez confiesa una de las consecuencias que tiene meses después de pasar el coronavirus

El presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, ha contado con un vídeo publicado en su perfil de Tik Tok la consecuencia que nota está teniendo después de haber pasado el coronavirus el pasado mes de junio.

El periodista ha revelado que se cansa mucho más a la hora de hacer deporte, especialmente fútbol. "Hace décadas que juego con mis amigos y no tengo el mismo fuelle que antes, noto que no", ha asegurado.

Jiménez, que ha apuntado que en la vida cotidiana no tiene ningún problema, ha explicado que se puso las dos vacunas en su día, después pasó la enfermedad con claros síntomas el pasado mes de junio y finalmente se trajo de Estados Unidos un pequeño resfriado que no sabía lo que era, aunque ha reconocido que no dio positivo.

"Pero no acabo de recuperarme de todo esto, sobre todo cuando hago deporte", ha afirmado.

Jiménez ha bromeado diciendo que también puede ser la crisis de los 50, antes de insistir en destacar que nota que "algo ha quedado en el organismo y no se reinicia de la misma manera".

"Cuesta en ciertos aspectos de la vida, como cuando estás haciendo deporte. Hay quién me dice que es porque dejé de hacer otros deportes como el pádel porque me lesionaba para el fútbol, pero no, yo me lo noto", ha asegurado.

Finalmente, Jiménez ha revelado que muchas personas le escriben diciéndole que "con toda esta increíble mala vivencia ,el tema respiratorio no ha vuelto a ser el mismo".