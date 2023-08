Indignación generalizada con la crítica de un cliente al comentario que le hizo una camarera a la 1 de la madrugada

El sector de la hostelería vive unos meses de mucho trabajo durante el verano. Con las terrazas llenas de personas disfrutando de sus vacaciones, muchos trabajadores no dejan de pensar en el fin del período estival.

Pero, precisamente, hace unos días, un cliente ha dejado una reseña muy crítica en Google contra una camarera tras el comentario que le hizo "un día 2 de agosto a la 1.00 de la noche".

En el escrito, ha cargado contra el "lamentable el servicio". "No puedo decir nada más que cuando fuimos a intentar tomar algo 10 personas, un día 2 de agosto a la 1.00 de la noche, nos dijo la camarera, tal cual, que si pedíamos en 5 minutos nos atendía, si no, no", ha apuntado.

"(Me dijo) Que la 1.30 cerraban que también tienen vida y cosas que hacer. Vamos, que molestábamos y 10 personas le iban a retrasar en el cierre del local, quedando todavía 30 minutos para el cierre", ha señalado.

El cliente ha continuado reprochando su actitud a la camarera: "Me imagino que no es la dueña del local obviamente. La gente suele tener negocios para ganar dinero y si echas a tus clientes, poco vas a ganar".

El mensaje lo ha compartido el conocido perfil de Twitter @soycamarero, que suele recopilar reseñas y ofertas de empleo abusivas en el sector, y ha levantado una gran indignación en la red social.