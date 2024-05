Un profesor de Universidad comparte el mensaje que le escribió un alumno en un examen: "Es real"

Pau Colominas, profesor de Matemáticas en la Universidad Politécnica de Cataluña, ha abierto un intenso debate en las redes sociales tras compartir en X el mensaje que un alumno le escribió al final de un examen.

"Educamos a los niños en los sentimientos en vez de educarlos en los contenidos", ha sentenciado el docente antes de rematar: "Y cuando llegan a la universidad me escriben esto (es real)".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Junto al mensaje ha subido una foto de lo que el alumno le escribió en la prueba: "Lo siento por haberlo hecho mal. No quiero que pienses que eres mal profesor, todo lo contrario. Simplemente no he podido estudiar bien".

En los comentarios, un usuario apunta: "Es un comentario más propio de la ESO, ciertamente, pero se está preocupando por ti y está asumiendo responsabilidades (lo que el modelo imperante tiende a imposibilitar). No hagamos leña del árbol caído, tampoco".

Colominas ha respondido a eso: "Estoy de acuerdo, pero tampoco debería ser un comentario propio de la ESO. No le culpo a él, sino al sistema que nos trae aquí".