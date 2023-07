Javier Ruiz da un importante consejo a todos aquellos que tengan ahorros en el banco

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía de la Cadena Ser, ha dado algunos consejos a los ciudadanos que tienen algún ahorro en el banco y quieren invertir. Y la primera recomendación que hace no puede ser más clara: "Cada uno es responsable de su dinero, cuidado con hacerle caso a nadie".

Puntualizado eso, Ruiz señala en Uppers que "lo que más rentabilidad da ahora mismo", son las letras del tesoro, el tesoro público, que "está dando rentabilidades del 3 o 3,5% a un año".

"Es decir, compras una letra, pones 100.000 euros si tienes grandes ahorros y te pagan un cupón de 3.500 euros de repente y ya esto es dinero de verdad. Algo de pasta", señala.

"Lo segundo: en función de tu edad y de tu perfil de riesgo decidir si te quieres meter en Bolsa o no. Si tienes 60 años y vas a necesitar el dinero pasado mañana, no entres en Bolsa porque las posibilidades de que haya un ciclo malo y para cuando tú lo necesitas esté hacia abajo son infinitas", avisa Ruiz.

En cambio, "si tú tienes 20 años, en 20 años igual esto cae, vuelve a subir, tenemos varios ciclos y tienes oportunidades de rescatar tu dinero o al mismo nivel a uno más alto". E insiste: "Pero si tienes prisa no tengas Bolsa, si tienes necesidad urgente no te vayas a los mercados de renta variable, vete a los mercados de renta fija, a los bonos, no a la Bolsa porque en la renta fija hay garantías. Aquí no hay ninguna garantía".

Por eso, subraya que se suele decir que "si quiere usted una garantía cómprese un tostador" porque "en la Bolsa no hay garantías".

Y va a más: "Vista la renta fija y variable, juguemos al casino. ¿Queréis jugaros todo vuestro dinero a doble o nada? Bitcoin. Ahí están las criptomonedas, ahí están la criptodivisas. En esto digo que el que lo haga que lo pague, que sepa a lo que está jugando".

Ruiza avisa de que "hay mucho criptobro, mucha gente que vende las bondades de algo que tiene enormes bondades si te sale bien pero que tiene norme maldades si te sale mal": "Si pierdes el dinero pierdes hasta la camisa y no hay ni fondos de garantías ni reguladores a los que recurrir".