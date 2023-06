Jesús Álvarez cuenta cómo llamaban a Letizia en TVE: "Si es poco respetuoso pido disculpas"

El periodista Jesús Álvarez, que durante décadas fue el rostro de los deportes en los Telediarios de TVE, ha contado algunos detalles de su etapa como compañero de trabajo de la actual reina Letizia.

En una entrevista con Europa Press, Álvarez ha asegurado que Letizia era "una excelente compañera" y también "una periodista de raza con mucha fuerza, con muchas ganas".

"Aprendió rápido porque al principio, cuando nos tocaba el Telediario y yo tenía el bloque de deportes, siempre me decía: '¿Cómo te doy paso? Qué digo?' Pero luego, al tercero o cuarto que hicimos, ya me dijo: 'Ya sé lo que te voy a decir, ya sé cómo te voy dar paso", ha contado.

Además, el periodista ha admitido que no le "sale" llamar reina ni majestad a Letizia: "Para mí toda la vida ha sido Leti. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo, con todos los respetos y espero que no se me moleste su majestad, pero es que a mí no me sale llamarle reina ni majestad ni nada de eso, para mí siempre ha sido Leti".

"Es como la hemos conocido en el trabajo. Si es poco respetuoso pido humildemente disculpas", ha proseguido Álvarez.

En cuanto a su etapa como reina, el periodista ha apuntado que "ella ha elegido su camino": "A mí me parecía muy buena periodista, pero sin lugar a dudas tendrá tareas más intensas ahora que la de periodista".

"Se perdió una gran periodista, pero se ganó una gran reina. Esperemos que sea así y que ella lo sienta así", ha finalizado.