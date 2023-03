Juan Diego Botto se sale del guion tras recibir un premio y deja un discurso que no deja de verse en Twitter

Juan Diego Botto, en la presentación de 'No me gusta conducir'.

El actor Juan Diego Botto recibió esta semana el premio Fotogramas de Plata 2022 al Mejor Actor de Televisión por la serie No me gusta conducir, del director Borja Cobeaga y que protagonizan otros actores como Lucía Caraballo, David Lorente, Leonor Watling o Carlos Areces.

Tras recibir el premio, Botto, que acostumbra a mojarse en temas de actualidad, defendió una ley de vivienda que pare los desahucios con un minuto que está siendo muy reproducido en Twitter.

"Voy a hacer una cosa que es totalmente ilícita, pero que me la van a permitir. Como es muy probable que no me lleve el siguiente premio por el que mi película está nominada, quiero aprovechar este momento para decir que esta serie de Borja Cobeaga en el fondo es una serie de segundas oportunidades", comenzó.

Tras esta breve introducción, Botto afirmó que "segundas oportunidades son las que necesitan muchas familias que están viviendo un desahucio".

"Se está discutiendo una ley de vivienda que podría permitir que muchas familias tuvieran una segunda oportunidad para que padecer un desahucio y una crisis económica no fuera un tormento y el prácticamente final de sus vidas. Pido a quién corresponda que tramiten esa ley", sentenció.

Su discurso, que fue muy aplaudido, lo ha difundido en Twitter el usuario Asamblea Majadahonda-15 M y la lleva más de 60.000 reproducciones.