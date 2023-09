La divertida dedicatoria de Aitana a Ibai en su nuevo disco: es muy ella

El conocido streamer Ibai Llanos ha publicado en su cuenta de Twitter (@IbaiLlanos) la dedicatoria que le ha hecho la cantante Aitana tras sacar su nuevo disco hace apenas unos días.

Aitana estrenó el pasado 22 de septiembre su tercer álbum, al que ha llamado Alpha, convirtiéndose así en el tema de conversación de mucha gente en los últimos días.

La imagen muestra la carátula que ha escogido la artista musical para presentar su nueva creación. En ella, ha escrito una divertida dedicatoria dirigida a Ibai.

Tras poner el nombre del youtuber y firmar como autora, la cantante ha deseado esto: "Ojalá te mole Alpha".

Y, a continuación, ha añadido, junto a una carita sonriente, un cómico paréntesis: "Lol. He firmado dos veces. me he equivocado. Perdón".

El tuit ha sido de lo más comentado en redes sociales, especialmente entre los fans de Aitana, recopilando así más de 41.000 'me gusta' y cerca de 1.200 retuits.