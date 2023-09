La madre que fue noticia por hablar así de sus hijos estalla contra 'Cuatro al día' y se explica

La tiktoker @mami.de_tres ha vuelto a ser noticia después de que se viralizase un vídeo hablando, un poco hasta las narices, de sus tres hijos. No es la primera vez que esta creadora de contenido, que también salió en Pesadilla en la cocina, da que hablar por hacer comentarios en tono de humor sobre sus pequeños.

Ahora, desde su perfil en la red social china, ha ido respondido en directo a los comentarios que han hecho sobre ella en Cuatro al día, donde han analizado sus palabras y donde ha recibido fuertes críticas.

Lo primero que ha querido dejar claro es que ella habla de la maternidad desde el humor por eso no hay que tomarse al pie de la letra todo lo que dice.

"Lo primero de todo decir y lo he dicho 20.000 veces, pero lo voy a volver a decir. Yo hago un perfil que es maternidad real con humor. Yo cojo una problemática real de muchísimas casas, le aplico exageración y le aplico humor", ha explicado.

Y ha añadido: "Es una especie de monólogo, os lo podéis tomar en serio o no tomároslo, pero lo que está claro es que si una madre coge y hace lo que yo estoy haciendo en mi perfil, que es simplemente hacer humor y quejarme, salgo en todas partes".

"Eso da mucho que pensar. Sabéis qué da que pensar que nos quieren calladas, sumisas y en casa con el trapito y sin poder decir nada. Señores, que lo voy a decir mil veces. Yo adoro a mis hijos y a mi marido y a mi perro. Los quiero muchísimo. Los escogí a los cuatro, yo los escogí. Eso no quita que esté cansada, eso no quita que tenga derecho a quejarme y no me vengáis con el discursito de que te puedes quejar en privado pero no en redes. Me puedo quejar donde me dé la gana porque vivo en 1 país libre y mi perfil no es para niños", ha proseguido.

Luego ha explicado que ella educa a sus hijos como le da la gana y que tiene derecho a decirles que hay días que su madre está cansada, otros que está contenta, otros triste y otros colapsada: "Tengo todo mi derecho a decirles chicos, hoy no tengo un buen día".