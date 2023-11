La incontestable sentencia de Enric Juliana a Esperanza Aguirre por ser la primera en ir a Ferraz

Enric Juliana se las ha tenido este viernes en Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro, con Esperanza Aguirre, de la que ha dicho que fue la que cortó la cintaI inaugural de las protestas en la sede del PSOE en la calle Ferraz hace ahora casi dos semanas.

El periodista catalán se ha dirigido directamente a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación con Aznar para decirle todo esto: "Igual no era su intención que pasase todo lo que luego ha ocurrido pero ella cortó la cinta inaugural. Allí se están exhibiendo banderas nazis, se están gritando consignas contra el rey, contra la Constitución. Señora Aguirre, asuma usted su responsabilidad".

Mientras Juliana hablaba, Aguirre decía de fondo que cuando ella estuvo allí no vio nada nazi ni se gritaron consignas ni contra el rey ni contra la Constitución. "Claro que lo asumo", ha dicho la expolítica.

"No es mi problema y no es el de la mayoría de los espectadores de este programa. Es su problema. Si usted quiere acusar al cuerpo nacional de policía de exhibir banderas nazis en una manifestación es su problema, es su responsabilidad. No es la mía y no es la mayoría de los ciudadanos de este país", ha zanjado.