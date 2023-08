La joven que vive en medio de un cementerio habla de su paso por Telecinco

Iraide, una joven que se ha hecho viral en los últimos meses por vivir en medio de un cementerio, ha sido una de las protagonistas de la última entrega de La vida sin filtros, el programa que tiene Cristina Tárrega en Telecinco.

La joven ha acudido junto a otros invitados a hablar de experiencias paranormales y sucesos dignos de Cuarto Milenio. Tras el programa y viendo que tiene casi 200.000 seguidores en su perfil de Tik Tok, ha decidido hacer un vídeo sobre su paso por la cadena de Mediaset.

"Ellos te organizan el viaje. A mí me pagaron el avión, el hotel, la comida, la cena, etc. Cuando llegué fui a comer, luego pasé por peluquería y por maquillaje, donde estaba la Belén Esteban, y después me metieron en una sala con algunos de los invitados a ese programa", comienza diciendo.

Ahí es cuando vio a María Piedad, una mujer que tiene muñecas de porcelana que, según ella, cobran vida: "Pensaba que iba a ser para poner en el plató para ambientar un poco, pero es que la gente estaba sacándose fotos con la muñeca. Yo no entendía nada".

"Después, entró un señor con un gorro y un crucifijo enorme. La gente llamándole padre, yo no entendía nada", añade.

Ahí es cuando le preguntó a una persona de producción por lo que quería contar esta gente. "Yo sabía que era de cosas paranormales, pero sin más, no me hacía una idea de qué y me dijo que la señora de las muñecas dice que cuando ella no está en casa las muñecas le arañan las paredes y que el cura es exorcista", describe.

Ella le confesó que no creía en estas cosas, a lo que la persona de producción le dijo que tampoco y que sonriera, asintiera y se sentara.

"Entonces vuelvo a entrar a la sala y tenía al lado a un señor que venía a contar que él ve ovnis y yo ya flipando. Luego se me sienta una señora y me dice es curandera y yo 'bueno, ya estamos todos'. Me vi rodeada de gente muy creyente sin ser yo nada de eso", reconoce.

Sin embargo, la experiencia le pareció "muy interesante" y le permitió "ver su punto de vista, el por qué creen, qué cuentan, etc". "Además me cayeron superbién", añade, contando que a ella le hicieron pocas preguntas.

"Sobre Cristina Tárrega, es superagradable, muy maja y divertida. Me trataron superbién. Luego cené con los eh otros invitados en el hotel y también muy bien", finaliza.