La maravilla que se ha hecho en las uñas la han visto ya más de un millón de personas

Una curiosa foto recorre las redes sociales desde hace varios días, hasta el punto que ya la han visto más de un millón de personas y supera los 52.000 'me gusta'.

La ha subido a la red social X la usuaria @gabiabiabi y en ella se ve sus propias uñas recién pintadas. Al ver la imagen viene de inmediato a la mente unas aceitunas. Y, al leer el texto que ha publicado, se entiende todo.

"Me hice las aceituñas", ha escrito en un mensaje que ha provocado una tremenda multitud de reacciones.

El éxito ha sido inmediato. Por ejemplo, una usuaria dice: "Para la próxima no, que tengo comunión, pero me está tentando hacérmelo para la siguiente vez que me haga las uñas".

Otra persona apunta: "Pensaré en ellas toda mi vida". Y otra: "JAJAJAJAJAJJSJASJJASJAJAJAJAJSJSJAJA ahora quiero hacerme las aceituñas yo también".