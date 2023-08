La odisea de una española que vive en Suecia para hacer la colada: "Me da un poco de miedo"

Milena, una tiktoker de Barcelona con más de un millón de seguidores en esa red social, que en alcanzó la viralidad hace unos meses al grabarse mientras comía un limón, acaba de añadir a su colección de vídeos una trilogía en la que se le puede ver cómo se hace la colada el edificio en el que vive en su país de acogida, Suecia.

La aventura de Milena en la lavandería comunitaria de su comunidad de vecinos se divide en tres capítulos: uno con la primera visita al sótano del edificio y otros dos en los que la acompañamos a comprobar el progreso de las lavadoras y secadoras. Más de 15 minutos de grabación recorriendo las entrañas del inmueble y descubriendo los secretos de un ritual de limpieza que en Suecia se hace en dependencias comunitarias.

Hacer la colada en Suecia puede ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Es muy común que los apartamentos no tengan lavadora y secadora. En cambio, los edificios tienen lavanderías comunitarias en las que se pueden lavar y secar la ropa.

"Vamos a hacer la colada en Suecia que aquí no hay lavadoras en los apartamentos y hay que ir a un sótano", dice Milena en el primero de los vídeos que narran su odisea por los solitarios pasillos del edificio, abriendo puertas bloqueadas, o poniendo la lavadora según las instrucciones escritas, en sueco, en un cartel colgado de la pared. "Ahora es cuando se escucha a alguien. Me da un poco de miedo, la verdad", apunta la protagonista del vídeo después de abrir la puerta de acceso a las escaleras, sin luz, que bajan al sótano. "Sé que luego se iluminan, pero joder, o sea, parece un manicomio", añade.

Después de pasar por un pasillo lleno de puertas, Milena llega a la lavandería del edificio. "Ayer tuve que reservar cita para poder entrar aquí. Que tengo todo esto reservado para mí durante tres horas", explica mientras en pantalla podemos ver una habitación equipada con lavadoras y secadoras de tipo industrial.

"Voy a llamar a mi marido porque no me entero de nada, o sea, no sé qué es la lavadora, la secadora o qué es nada", dice Milena a sus seguidores antes de que le expliquen lo que puede ver en los carteles de la lavandería: cómo se pone una lavadora en Suecia.

De hecho, son muchos los que apuntan en los comentarios que puede usar el teléfono que usa para grabar sus vídeos de TikTok para traducir los textos en sueco de las instrucciones. "Tía, usa el Google Lens, que te traduce todo. Solamente haciendo una foto", le dice una seguidora.

Después de dos visitas a la lavandería para comprobar si las máquinas ya habían acabado su trabajo y de usar una planchadora de vapor como una secadora, Milena da por concluida su aventura de tres horas en el sótano de su edificio aunque, posiblemente, no con el resultado que esperaba.

"A ver, podría estar más seco. Sobre todo las toallas. ¿Sabes que te digo? Que me da igual. O sea no está húmedo... vamos, un poco, pero esto lo tiendo y para mañana por la mañana está perfecto", dice Milena antes de subir a su casa después de grabar una colada que, si se suman todas las visualizaciones de los tres vídeos, han visto unas dos millones de personas.