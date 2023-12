La queja de una tienda de golosinas sobre el aumento de precio de los productos de Risi

La dueña de la tienda de chucherías y golosinas La Esponjita, situada en Huelva, ha contado en un vídeo publicado en el perfil de TikTok oficial del establecimiento que desde la empresa de Risi les han subido los precios.

"Vengo a contaros otro mosqueo que tenemos. Hoy nos informa Risi que todos sus productos suben", asegura, detallando que los paquetes pequeños pasan a valer a 0,65 euros y los grandes suben de 1,20 euros a 1,40 euros.

"De verdad que no sé hasta dónde vamos a llegar. Por favor, un paquete de gusanitos pequeños, los normales y corrientes de toda la vida, valen ya 0,65 euros", insiste enfadada, diciendo que estas chuches las compran muchos niños pequeños.

Además, asegura que a este paso con un euro ya no va a dar para comprar absolutamente nada. "Desde luego que la semana que viene no pensamos de cogerle nada a Risi y yo creo que si nos pusiéramos todos de acuerdo y dejáramos de pedirle tendrían que rebajarse un poquito porque es que no es normal", asegura.