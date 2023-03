Le llega este SMS y la conversación que se origina en WhatsApp es una auténtica maravilla

Recibir un mensaje de una estafa vía SMS y que la historia termine siendo uno de los hilos más aclamados de Twitter. La autora de este exitazo ha sido la usuaria de Twitter @ElenaMaro05.

"Hola mamá, este es mi nuevo número, mi otro teléfono se rompió, ¿puedes guardar este número y enviarme un mensaje por WhatsApp?", le han escrito a través de un SMS.

"Esta mañana estaba tan tranquila desayunando y recibí un SMS... DE MI HIJO. Joder, con 22 años y ya madre de un chaval... Cómo pasa el tiempo. Como buena madre preocupada, le mandé un mensajito", ha ironizado Elena.

La joven ha publicado pantallazos de la conversación, que empieza con ella preguntándole cómo está y si se encuentra bien. "Llevo un tiempo intentando llamar, pero cuando llamo se cuelga la línea directamente, pero también pasa cuando me llaman, creo que es culpa del teléfono", le responde.

Ella se lamenta de sus noticias porque tiene ganas de escuchar su voz y le reconoce que le preocupa lo que le cuenta. Tras bautizarle como José, insiste en preguntarle cómo está, pero él no le responde. "Está muy mal no contestarle a tu madre", le vuelve a escribir ella horas después junto a un sticker de un gato enfadado.

Entonces, es cuando le respondió: "Estoy muy arrepentido. Ahora también he perdido todos mis datos. Pensaba que no se habían guardado en el iCloud pero al final no fue así. Mándame unas cuantas fotos mías para poder guardarla".

Dicho y hecho. Ella le envía varias imágenes del actor Pedro Pascal, tanto de pequeño y adolescente, como actuales. "Sales a tu padre", le llega a decir.

La historia no termina ahí. "Después de esto me dice mi pobre hijo que su nuevo móvil no le deja entrar al banco...y que tiene que hacer un par de pagos de MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMAZOS", ha contado en otro tuit en el que adjunta un pantallazo de cómo prosigue la conversación.

Él le vuelve a pedir ayuda para solventar un problema que no puede solventar solo: "Antes de las 21 tenía que realizar un par de pagos que ahora no puedo porque no me deja acceder a mi cuenta desde este móvil. Lo siento por preguntar, pero tengo que hacerlo. ¿Podrías realizar el pago tú y mañana te lo ingreso de vuelta? Son dos pagos de 1923,46 euros, esto lo puedes transferir sin problema".

Elena, siguiéndole el rollo, le comenta si tiene un cajero cerca porque ahora está haciendo footing junto a su padre. Para demostrarlo, le envía una foto de internet de una pareja caminando, aunque le dice que la instantánea se la ha tomado su amiga Loli, que además le había contado que su hijo Juan Luis se había sacado la plaza del MIR. "Ya se te podría pegar algo", le reprocha.

De nuevo, él no le responde dejando pasar el tiempo. "Creo que compararle con Juan Luis le molestó un poco... porque mi José se pasó sin contestarme unas horas", ha bromeado en Twitter Elena.

Al final le pide que le haga la transferencia al día siguiente. Sin embargo, este mensaje todavía la preocupa más, ya que le recuerda que en teoría la tendría que hacer antes de las 21.

Si la conversación parecía que podía terminarse ahí, José se encargó de que no fuera así y respondió al mensaje de su madre dándole el número de cuenta de una tal Yuria Maruhh y pidiéndole que le haga dos transferencias, una de 970,24 euros y otra de 880,23 euros.

De nuevo, Elena ha proseguido troleándolo al comentarle que ahora estaba trabajando en la mina y que en cuanto pudiera se lo haría. Incluso le ha dado más dosis de realismo al crear un resguardo bancario como si fuera de la transferencia que ha hecho. "Ya te he hecho las transferencias, avísame cuando te lleguen", le pide.

"Sé que me dijo que no podía hablar... Pero es que echo de menos su voz 😭 Así que he intentado llamarle (sin resultado alguno). Así es mi niño... Que deja el móvil sin sonido y luego no se acuerda de su madre!!!! Ay, de verdad, cualquier día me da un soponcio", ha escrito en otros dos tuits.

Finalmente y tras no recibir respuesta de José, Elena le ha vuelto a preguntar si está todo bien, pero de momento sigue sin obtener una contestación por parte del estafador.