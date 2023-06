Lío servido y emplatado por el mensaje en la cuenta de este restaurante: miles y miles de reacciones

El mensaje que un restaurante, en apariencia de México, ha dejado en la cuenta a unos clientes ha generado un lío tremendo en Twitter, hasta el punto de que en apenas tres días ha provocado miles y miles de reacciones, retuits y 'me gusta'.

La imagen en cuestión la ha subido a la red social la cuenta @supercarteles y en ella se ve cómo al final del ticket se ha incluido un apartado que dice "propinas sugeridas". Y la sugerencia es que si al cliente le ha parecido que el servicio es bueno deje un 10% y si cree que es "excelente" deje un 15% del total.

Esa llamada 'propina americana' está llegando ya a España y ha provocado un encendido debate. Mientras el gremio hostelero recuerda que no es obligatorio dejarla, los consumidores creen que "sustituye, de alguna manera, a los salarios decentes".

El secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, cree que se trata de una técnica que trata de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada.

Sánchez reitera que "no es un acto ilegal porque no lo imponen" (lo de dejar propina), pero cree que pedir ese dinero es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido", el del personal del establecimiento. Según opina, la propina "no puede ser el sustituto de un salario decente".

Fuentes de la organización Hostelería de España indican que se trata de una opción "sugerida", pues "para nada es obligatorio" dejarla: "Sigue siendo algo voluntario porque en España no forma parte del sueldo, sino que es una costumbre adquirida en la que el cliente muestra su satisfacción" por el servicio.

El ticket en cuestión ha provocado reacciones como estas: