Lidl pondrá el lunes a la venta el producto de dos euros que ya arrasó hace unos meses

Hace ahora justo un año, Lidl montó un tremendo revuelo en las redes sociales, hasta incluso superar los 30.000 'me gusta', gracias a que puso a la venta un artículo que valía dos euros.

Ahora, de nuevo, a las puertas de un día marcado en rojo para muchos como es San Valentín, la cadena de supermercados ha vuelto a rescatar el mismo producto por el mismo precio: un ramo de seis tulipanes por 1,99 euros.

En 2023, la usuaria @nnoelix subió una foto del catálogo del supermercado en el que se veía la promoción de ramos de flores a precios que van desde 1,5 euros a los 10 euros en el caso de las rosas. Ese mensaje fue todo un éxito, con más de 18.000 'me gusta' y 3.500 retuits.

Y, poco después, la usuaria @imamistake6_ publicó otro tuit similar en el que decía: "En el Lidl ramos de tulipanes 2€ ya no hay excusa para que no me regaléis uno".

Ahora, las fotos de los catálogos de este año ya están circulando por las redes sociales. El lunes, 12 de febrero, se pondrá a la venta el ya mencionado ramo de tulipanes y otros: uno de 10 rosas por 4,99 euros; otro de rosas y lirios por 9,99 y la rosa suelta por 1,99 euros.

Antes de eso, este mismo fin de semana, el supermercado tendrá ya otros productos de San Valentín como dos orquídeas por 4,99 euros o un rosal por 2,49.