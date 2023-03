Llega la semana española a un Lidl holandés y estos son los productos que vende

La semana española de Lidl sirve para que aquellas personas que están fuera de España se sientan, por unos días, como en casa. Además, también ayuda a expandir productos nacionales para que sean conocidos en el extranjero.

El usuario de Tik Tok @JesúsAnsal, que vive en Holanda, ha realizado un vídeo de un minuto y medio en el que empieza a enumerar los productos que han salido a la venta durante la semana española de Lidl.

Este joven andaluz comienza mostrando una tortilla de espinacas y otra de pimientos envasadas al vacío, que cuestan 3,29 euros, y un paquete de chistorra que vale 2,99 euros.

Por supuesto, un surtido de embutidos tenía que llegar. Una tabla de jamón y queso asciende a 3,99 euros, igual que las empanadas de carne y de atún.

"Lleva la semana tres días y se ha acabado todo, a la gente le encanta", afirma el usuario, antes de mostrar unas magdalenas por 1 euro.

Lidl le ha sorprendido hasta el punto de vender quesada pasiega. "No lo he probado nunca, pero me quedo loco que esté aquí por 4 euros", asegura el andaluz, que añade que no ha triunfado porque no prácticamente no han comprado.

En la segunda mitad del vídeo, muestra lo que hay en los congeladores. Entre los productos, hay croquetas de patatas, por 2,70, churros por 1,60 y otras croquetas de jamón y queso manchego por 2,30.

Además, también venden calamares a la romana o buñuelos de crema catalana por 4 euros.