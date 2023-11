Lo que hace esta clienta cuando al conductor le dicen que su hijo tiene una emergencia se las trae

A menudo se ven ejemplos de que la humanidad cada vez tiene menos de eso precisamente, humanidad, y en las últimas horas está circulando por las redes sociales un vídeo que impacta porque lo deja bien a las claras.

Está grabado por un conductor que está transportando en su vehículo a una clienta cuando su pareja lo llama por teléfono para informarle que su hijo ha tenido un accidente. Explica que ella está muy lejos y que es urgente, por lo que le pide al hombre que vaya él a ver lo que le ha ocurrido al niño.

"Es que voy para zona centro", argumente él. Pero la mujer le insiste: "Pero es que el niño tuvo un accidente y yo estoy muy lejos. Creo que el niño es más importante, lo siento. Si no fuera por algo urgente yo no te llamo".

Acto seguido, el chófer se dirige a la clienta: "Lo siento señora, la voy a tener que dejar aquí, en Plaza Monarca. Una disculpa".

"Lo siento, pero ya está pagado el viaje", responde la mujer. El conductor intenta hacerle entender la situación: "Lo siento mucho, señora pero..." Pero la mujer es inflexible: "Sí, sí, ya escuché, pero está pagado el viaje. Búscame otro carro".

"Lo siento mucho, señora, no puedo hacer eso", insiste él. Y la clienta también: "Acuérdate de que primero está el cliente". A partir de ahí se produce esta conversación:

- "Lo sé, pero mi hijo..."

- "Lo sé también yo, búscame otro carro, mándame otro carro y ya te vas a tu mandado. Créeme que también lo siento porque también voy con el doctor y mi cita es a las nueve".

- "Señora, la voy a dejar aquí, usted lo hace como usted guste".

- "¡Te voy a reportar!", amenaza la mujer, que llama a su hijo: "Oye, mi amor, el chófer que me mandaste me va bajar en Plaza del Monarca porque él ya no me va a llevar porque según él tiene un problema en su casa y ya no me va a llamar y necesito estar a las 9.00. Ya le dije que ya lo tienes pagado. Hay que demandarlo, hay que reportarlo porque esto no se hace".

- "No se preocupe, señora, tengo grabado todo el vídeo. Es una emergencia que tengo con mi hijo, señora".

Las imágenes han generado una reacción mayoritaria de indignación por la poca humanidad que demuestra la clienta, aunque hay también quien dice que el conductor actuó mal al hablar por el móvil y al no explicar a la mujer con detalle qué es lo que le sucedía.