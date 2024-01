Lo que le ha pasado en el pueblo con la familia de su novio da para una serena reflexión

El creador de contenido @soyfelber, con casi 11 millones de 'me gusta', ha contado en TikTok lo que le ha ocurrido en el pueblo con la familia de su novio con el que lleva la friolera de ocho años de relación.

"Acabo de llegar del pueblo de mi novio y hay algo que me llama mucho la atención: llevo ocho años con él, ocho años, que son un montón, y todavía parte de su familia en vez de referirse a mi... ¿y tú amigo? ¿y tú amigo? ¿y tú compañero?", ha contado molesto desde un coche.

"No, soy su novio y no se por qué tienen vergüenza en decir 'tú novio'. No me pasa solamente con la familia de mi novio, me pasa con un montón de gente", ha añadido antes de decir que le preguntan por su "compañero".

Para terminar ha dejado una reflexión a tener en cuenta: "Si fuese una chica en seguida dirían 'y tú novia' pero como mi pareja es un chico no sé por qué hay mucha gente que tiene esa vergüenza de decir la palabra novio. Es mi novio y no pasa nada".