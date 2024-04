Los encargados de un local pierden las llaves y lo que hace la empresa crea indignación

El usuario @soycamarero, uno de los perfiles referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores de la hostelería, ha publicado una captura del mensaje de la jefa de un local al enterarse de que los encargados han perdido las llaves de la puerta principal.

Cerca de las cinco de la tarde, la empresa manda un comunicado en el grupo de WhatsApp bajo el título "aviso importante" que no para de generar indignación en los usuarios de X, la red social antes conocida como Twitter.

El mensaje decía lo siguiente: "Ya que nadie sabe donde están las llaves, desaparecieron por arte de magia, se va a cambiar la cerradura y el coste va a estar a cargo de TODOS los empleados incluida yo. Gracias y confirmar lectura".

El tuit, que va de camimo a las 100.000 reproducciones y miles de 'me gusta' en unas pocas horas, ha creado crispación e indignación por las medidas tomadas por la empresa. Ha habido todo tipo de opiniones.

"Si esto te lo pone el seguro, luego se lo quita a los empleados y se va de marchuqui, no es tonto", ha comentado el usuario @onimoc3. "Vamos a ver qué negocio es ese que solo tiene un juego de llaves...", ha expresado el usuario Jose Mayoral.

Por otro lado, sí ha habido algunos que han defendido el caso: "No veo nada de malo en que se les haga esto a los compañeros, yo soy encargado de un local y me vi obligado a hacerlo porque la gente no tiene responsabilidad, el detalle no va en el dinero si no en demostrar de qué hay que tener respionsabilidad, son las llaves del local."