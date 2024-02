Luis Figo entra a defender a Rafa Nadal y se acaba armando una buena

Europa Press via Getty Images

La entrevista que Ana Pastor le hizo el pasado miércoles al tenista Rafa Nadal en El Objetivo (laSexta) ha generado un tremendo revuelo básicamente por dos cuestiones: su fichaje por Arabia Saudí y sus palabras sobre el feminismo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Al hablar de feminismo el deportista balear dijo que para él la inversión y las oportunidades deben ser iguales tanto para hombres como para mujeres, pero que los sueldos no.

"Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista, dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista", señaló Nadal.

También dijo eso de que cómo iba a ser machista si tenía hermana y madre: "Quiero igualdad. Y la igualdad no reside en regalar, reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad", sentenció el manacorí.

Estas palabras han generado un importante revuelo y han dado pie a numerosos debates y reacciones, una de las más comentadas la de Luis Figo, que ha salido a defender a Nadal de las críticas.

"Yo creo que lo que más te jode es q el es libre, rico y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y no necesita la paguita para vivir!! Una más que se esconde detrás del falso progresismo…", ha afirmado el exfutbolista de Real Madrid y Barcelona en respuesta a un artículo de opinión de El País.

Concretamente ha citado un fragmento de la columna de Ángeles Caballero donde dice: "Es precioso ese momento en el que [Nadal] dice que tiene hermana y madre. Ojalá un amigo gay, un vecino negro y ya tendríamos el pack todo incluido del señor aún no deconstruido". Una reacción, la de Figo, por la que también ha recibido críticas en una publicación que supera las 600.000 personas alcanzadas.