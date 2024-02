Manu Sánchez sentencia así el sonado vídeo de lo que le están haciendo en Madrid a una andaluza

El humorista Manu Sánchez se ha pronunciado de forma categórica al ver un sonado vídeo en el que una madre andaluza que vive en Madrid se lamenta por lo que le está sucediendo a su hija en el colegio.

"No les gusta que mi hija sesee en el colegio, y eso que es madrileña", comienza diciendo la mujer, que explica que la profesora le ha mandado por correo que su hija tiene "una dificultad en el habla" por culpa del seseo además de habérselo dicho en una reunión.

"No somos incultos y no somos analfabetos", reclama la mujer, que continúa: "Mi hija es madrileña de nacimiento, pero su lengua madre es la mía. No voy a pedir perdón ni voy a pedir permiso".

"Me han pedido que por favor en casa hablemos normal", se queja la mujer, que asegura que en el colegio argumentan que en el plano escrito "hay errores".

"🤮¿De verdad esto sigue pasando?… qué lástima de mascletá que solo afectó a los patos", ha escrito Manu Sánchez al ver el vídeo de la mujer.