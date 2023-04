El mayor inversor del mundo habla sobre la situación de España en estos rotundos términos

Larry Fink, fundador y consejero delegado de BlackRock y considerado el mayor inversor privado del mundo, ha afirmado que "España es una gran oportunidad de inversión".

Como señala Expansión, Fink se ha pronunciado así durante un encuentro el pasado martes en Madrid con inversores y empresas españolas. "Somos muy optimistas con España y vamos a mantener nuestra apuesta por las empresas españolas", ha llegado a asegurar.

El economista Yago Álvarez se ha hecho eco de esas palabras para señalar en Twitter: "Tu imagina que tu relato y tu campaña electoral se base en que los inversores y el dinero huye de España y te venga Larry Fink (CEO Blackrock, mayor inversor del mundo y del Ibex35) y diga esto...".

"Por si no queda claro o alguien que no me conozca no me ha entendido: me río de la narrativa que se inventan desde sectores liberales y el bofetón que esa frase supone", ha matizado antes de avisar: "Pero para mí la rata de Larry Fink y Blackrock se podría quedar bien lejos de nuestro país y largarse".

El pasado enero, Gabriel Rufián (ERC) criticó el encuentro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo con Larry Fink en plena negociación de la ley de vivienda, por entender que el empresario es "uno de los mayores desahuciadores del mundo".

Sin embargo, Sánchez no comentó este caso concreto y sí mencionó que, entre otros encuentros, en Davos también se reunió con el consejero delegado de ArcerlorMittal, una empresa con fuerte presencia en Asturias.