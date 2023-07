McDonald’s lanza su sorprendente menú para bodas

McDonald’s ha entrado en el negocio de la bodas con un menú por 216 euros. Por ahora, esta opción solo se encuentra en Indonesia, según ha anunciado la cuenta de redes sociales de la cadena de comida rápida en este país esta semana.

Así, el paquete, por ese precio, incluye 100 hamburguesas de pollo y 100 cajas de McNuggets de cuatro piezas o 100 hamburguesas con queso y 100 palitos de pollo.

"Esto no significa que la gente se vaya a casar dentro de un McDonald’s", ha explicado la cuenta de TikTok @reglas_del_caos. "Estos paquetes son solo para el catering", ha agregado.

En un comunicado compartido con The Sun US, la cadena de comida rápida aclaró que el precio no permitirá que las parejas se casen dentro de un restaurante.

Además, las bodas más grandes podrán aumentar el tamaño de sus pedidos, y la publicación también anuncia un servicio de puesto de comida en el lugar.