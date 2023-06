Se graban haciendo esto antes de ir al colegio a por los niños: 6 segundos que son muy analizados

Son seis segundos pero han dado para un llamativo debate en TikTok donde la publicación de @jorgeriosavalos lleva más de 63.000 'me gusta', tiene más de 400 comentarios y se ha visto un millón de veces.

La pareja se ha grabado comiendo dentro del coche unas hamburguesas del McDonalds y el título que encabeza el vídeo dice: "Mi esposa comiendo antes de ir a buscar a los niños al colegio porque en casa hay fideos".

En los comentarios se ha abierto en interesante debate sobre esta cuestión y, como siempre en estas publicaciones tan tan virales hay opiniones para todos los gustos. Aquí algunos ejemplos:

- Mi esposo y yo comiendo antes de buscar a los niños porque en casa hay lentejas y no nos gustan pero tenemos q enseñarles que hay q comer de todo.

- Bueno respetable cada padre sabe,nosotros somos de al revés , fideos para nosotros y le llevó sus hamburguesas a mi niños.

- Yo si no vienen mis niños no disfruto igual.

- Yo me siento culpable si como algo sin ellos, no podría ir al mc, burguer king, etc sin ellos.

- Que ellos comas mal no significa que quieran que sus hijos coman mal, ni tampoco significa que no les den hamburguesas de vez en cuando.

- Jamás pude disfrutar una comida sin pensar en ellos primero.

- Yo hago eso cuando las dejo en los cumples de las amiguitas, así todos felices y no me siento culpable!!!