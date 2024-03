Miguel Cobo revela lo que le dijo Ferran Adrià cuando fue a comer a su restaurante: "Mira chaval..."

El cocinero Miguel Cobo ha estado en el podcast Un Ribera donde ha contado lo que le dijo Ferran Adrià el día que fue a comer a su restaurante, ubicado en Burgos y con una estrella Michelín.

Cobo fue uno de los concursantes más populares de Top Chef, el programa de cocina de Antena 3 presentado por Alberto Chicote, Susi Díaz y primero Ángel León y después Paco Roncero.

El chef regenta Cobo Evolución, con una estrella Michelin y un sol Repsol, y ha explicado la valoración gastronómica que hizo Adrià de su propuesta culinaria donde tiene mucho que ver la evolución.

"Hemos conseguido hacer algo único", ha dicho de su propia cocina. Ahí ha relatado las palabras exactas que le dedicó el fundador de El Bulli, cuna de la gastronomía mundial. "Lo más diferente que he visto en los últimos tiempos. Algo único e inigualable", le dijo el cocinero catalán.

"Ferran Adrià a mí me vino y me dijo 'mira chaval he comido de puta madre, lo más diferente que he visto en los últimos tiempos, pero te voy a decir una cosa', y esto me lo dijo en bajo, 'la idea creativa que tú has tenido es pura magia'", ha explicado.