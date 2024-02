Nacho Vigalondo habla así de Iker Jiménez y admite su mayor miedo respecto a él

El nombre de Nacho Vigalondo ha sonado en los últimos meses gracias a la serie El otro lado, dirigida por Berto Romero, y en la que el propio Vigalondo se ponía en la piel de Gorka Romero, un presentador al que es casi imposible no sacar semejanzas con Iker Jiménez.

Ahora, en una entrevista en la Cadena Ser, a Vigalondo le han preguntado precisamente si ha recibido alguna llamada del propio Jiménez o de alguien de su entorno, ya que muchos ven en esa serie una crítica al periodista.

"Yo jugaba con Berto a que tenía miedo, pero no era real; evidentemente yo no tengo ningún miedo a Iker Jiménez, que es una persona maravillosa, pero tiene unos fans y una legión de seguidores que yo pensaba 'a ver si voy a acabar como John Lennon", ha admitido el actor.

"Y de todas formas, yo creo que la serie de Berto trasciende un poco las ideas que puedas tener al verla, porque no es cruel hacia los personajes, no mira por encima del hombro a un personaje como el mío, sino que hace un esfuerzo por entenderle", ha añadido.

El propio Berto Romero ya se pronunció en una entrevista en El Periódico sobre el paralelismo del personaje con Iker Jiménez.

"Si en el 2023 dibujas un personaje que es el líder del programa de misterio más importante de la televisión, cualquier cosa que hubiéramos hecho que no recordara a Iker Jiménez no te la creerías. Tanto él como Jiménez del Oso son referentes a nivel estético", señaló.

"Pero no ha habido que decirle al equipo de arte que reprodujera un plató parecido al Cuarto milenio de Iker Jiménez. Leyeron en el guion el personaje de Gorka Romero y el programa 'Nueva era' y nos hicieron esta propuesta, que encajaba como un tiro", señaló.

Dicho eso, Berto admitió que le "encantaría" que a Iker Jiménez le gustara la serie porque "está hecha con mucho cariño y respeto al mundo del misterio".

"Pero si él se identifica con el personaje de Gorka Romero y no le gusta, es su problema. Cada cual es libre de identificarse con quien quiera o no. Pero el retrato del periodismo del misterio está hecho con mucho cariño, porque uno de los tropezones que no queríamos cometer era entrar a hacer sangre y reírnos de él", aseguró.