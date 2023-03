Un niño recibe su primer teléfono móvil y lo utiliza para lo que nadie hubiera pensado

El momento en el que se recibe el primer teléfono móvil es algo que muchos no olvidan. Se trata de un gesto en el que los padres otorgan su confianza a un menor al creer que le dará un uso responsable al dispositivo.

En ese sentido, uno de esos niños que ha recibido su primer smartphone ha utilizado el teléfono con un fin cuanto menos curioso (y ambicioso): ponerse en contacto con el futbolista Leo Messi.

Tal y como ha publicado en un vídeo la usuaria de TikTok jeni.luu (hermana del menor que había recibido su primer móvil), el niño ha accedido a Instagram y, por mensaje privado, ha enviado repetidos audios al jugador argentino esperando que le respondiera.

En ellos se pueden escuchar tiernos mensajes como: “Hola Messi, ¿qué tal? ¿eres Messi el real?”, “soy tu fan número 1 Messi, la próxima vez cuando juegues al fútbol, ¿me puedes mandar un saludo? Soy Ian López” o “felicidades, Messi, ganaste el Mundial, eres el más crack de todo el mundo”.

Más allá de los audios, en el vídeo se puede comprobar que el menor ha realizado decenas de videollamadas a Messi que, como era esperable, no han recibido respuesta. En ese sentido, la hermana bromea diciendo que “ojalá le acabe bloqueando Messi por llamarlo 500 veces”.

Además de a Messi, en la grabación también se puede observar que el niño también ha aprovechado su nuevo teléfono móvil para tratar de hablar con Cristiano Ronaldo y con Julián Álvarez, otro de los futbolistas que se coronó campeón del mundo con la selección argentina en Qatar el pasado mes de diciembre.

La publicación ha generado comentarios por parte de otros usuarios que han reconocido que “no me río porque yo también lo hice”, “yo tengo 18 años y le cuento mis cosas”, “yo lo hacía con los de la WWE cuando encontraba su página de Facebook” o “yo a Messi lo invité a jugar un fútbol 5 porque faltaba uno y todavía no me respondió”.