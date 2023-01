Messi rompe su silencio (mes y medio después) y se sincera sobre la frase más comentada del Mundial de Qatar

PAUL ELLIS via AFP via Getty Images

Solo le faltaba esa foto y en Qatar la logró. Lionel Messi ya lo tiene todo, también la Copa del Mundo con la que llevaba lustros soñando. Siempre en la élite pero a un paso del codiciado trofeo, su momento llegó en este mundial tan 'raro'.

Fue el mejor jugador del torneo, el líder de Argentina y el alma del torneo. Dentro del campo... y también fuera, adoptando un rol que rara vez (o nunca) se le había visto en su carrera. En esa versión, apareció un Messi distinto, "canchero" como dicen en Argentina, que se mostró en la frase más coreada de todo el mundial.

Al ganar a Países Bajos en cuartos, Messi protagonizó un momento extraño en la sala de prensa, encarándose con alguien de la selección neerlandesa. Antes de hablar con la prensa, el astro mundial soltó aquello de "¿Qué mirás, bobo? Andá pa´allá, bobo". El éxito fue inmediato, tanto como la polémica, que le acompañó el resto del torneo.

Más de un mes después del triunfo, Messi ha hecho balance de todo, pero también de ese momento en los micrófonos del comunicador argentino Andy Kusnetzoff, Urbana Play. En este espacio ha confesado los pormenores de un duelo 'calentito', no solo en la zona mixta.

Cuando termina todo, pasó lo que pasó. Eso no me gustó. No me gustó lo que hice. No me gustó el ‘andá p’allá’

En pleno partido, Messi ya celebró su gol con un gesto que se consideró como un recado a Louis Van Gaal, técnico neerlandés. “Salió en el momento", reconoce el futbolista argentino, sin querer entrar en más polémica.

Sí se ha explayado más al hablar sobre lo que vino después. Tras una bronca fuerte en el campo entre ambas selecciones, llegó el comentado momento. "Cuando termina todo, pasó lo que pasó. Eso no me gustó. No me gustó lo que hice. No me gustó el ‘andá p’allá’".

"Son momentos de tensión, nerviosismo. No estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen”, confiesa Messi, dolido ahora por lo que miles de millones de personas vieron en aquel postpartido de cuartos del Mundial. Luego llegaron las semifinales, la final... y el resto es historia.