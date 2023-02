Messi aprovecha la victoria en el The Best para mandarle un recado a sus hijos en pleno escenario

Leo Messi recoge el premio The Best

Leo Messi continúa agrandando su leyenda futbolística y ha sido elegido mejor jugador del año 2022 por la FIFA. El logro se produce tan solo cinco meses después de que el argentino no consiguiera estar ni siquiera en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro.

El rosarino se ha impuesto a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.

Sin embargo, más que por el hecho de volver a ser reconocido como mejor jugador del planeta, hay quienes van a recordar este galardón por las palabras que Messi ha pronunciado en el escenario al recoger el premio.

El futbolista ha aprovechado la obtención del galardón para mandarle un recado a sus hijos: “Le mando un beso grande a mis hijos, que están viendo la gala, ¡y vayan a dormir ya!”, les ha ordenado un carismático Messi.

El astro argentino, elegido en Qatar mejor jugador del Mundial, en el que acabó como segundo artillero con siete tantos, a los que añadió tres asistencias, suma un nuevo título individual a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2019, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021.

Más allá de ese ‘aviso’ a sus hijos, Messi también ha tenido palabras para los otros dos candidatos al The Best, Benzema y Mbappé, y a sus compañeros en la selección argentina que se alzó victoriosa en el Mundial de Qatar: “Es un placer volver a estar aquí con Benzema y Mbappé. Quiero agradecer a mis compañeros, a Scaloni, al Dibu… Sin ellos no estaríamos hoy aquí. Estoy es un reconocimiento a todo el grupo”.

Messi ha reconocido que “este año fue una locura para mí” y ha resaltado que “pude conseguir mi sueño después de tanto buscarlo, tanto pelearlo y tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador, pocos lo pueden conseguir y yo, gracias a Dios, lo pude obtener”.