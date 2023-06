Lo que pasa en Noruega cuando faltas al trabajo sin justificar y que es impensable en España

Noruega es uno de esos países que suele estar idealizado por muchas personas por su estilo de vida, su sistema sanitario y sus salarios. Ahora, parece que hay una razón más para que algunas personas puedan amar aún más la forma de vivir de los nórdicos.

El tiktoker @sim_elnoruego ha contado en la red social china qué pasa cuando en ese país dices en el trabajo que no vas. "Soy de Noruega y en Noruega cuando no podemos ir al trabajo podemos llamar al jefe y decir 'hoy no voy a ir al trabajo'", ha empezado contando.

Ha añadido que si el jefe pregunta por qué "puedes decir que eso es personal, es privado y el jefe no puede decir nada": "Así puedes estar en casa cuatro días, el quinto día necesitas justificante del doctor".

"Es un sistema de confianza pero creo que muchos abusan del sistema", ha sentenciado. En los comentarios muchos le han dicho que en sus respectivos países eso es impensable. "Yo llamo a decirle eso a mi jefe y me dice: ¿muy personal el problema? Pues quédese en la casa para siempre arreglándolo", comenta una usuaria en español.