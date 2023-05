Se pasa Twitter con la respuesta que ha dado a este mensaje: los 'me gusta' le llueven a miles

Madrid ha sufrido esta semana inundaciones tras una tormenta de lluvia y aparato eléctrico que provocó alteraciones en la circulación de trenes en varias líneas de Metro de Madrid y en las principales carreteras de acceso a la ciudad, principalmente la A-2, así como en la M-30, a la altura del nudo de Colmenar.

En medio de ese caos, el usuario de Twitter @weatherelpilar publicó una foto del Palacio de Hielo de la capital junto a un tramo de carretera completamente inundada. De hecho, los coches que estaban en la zona aparecen cubiertos de agua.

"El Palacio de hielo en estos momentos 😱😱😱", dijo la cuenta, que ha recibido una respuesta que se ha convertido en uno de los tuits más exitosos de las últimas horas.

"No me jodas que se ha derretido", ha replicado el usuario @alxim_, cuyo mensaje acumulaba en apenas 12 horas más de 8.000 'me gusta'.

La lluvia comenzó a caer con fuerza el lunes sobre la capital poco antes de las 18 horas, recorriendo la ciudad de este a oeste y llegando a descargar 20 litros por metro cuadrado, lo que ha motivado numerosas incidencias por la formación de balsas en vía pública, especialmente en los distrito de San Blas, Barajas, Hortaleza y Fuencarral.

En el servicio de Metro, la circulación de trenes ha sido interrumpida por acumulación de agua en varios puntos a lo largo de la tarde durante la tromba de agua.

Así, ha habido cortes en Línea 5, entre las estaciones de Pirámides y Urgel, así como en Línea 7, entre Canal y Guzmán el Bueno y entre Pueblo Nuevo y Cartagena, y además los trenes no efectuaban parada en Avenida de la Ilustración. Asimismo, la circulación se ha interrumpido en la Línea 10 entre Fuencarral y Begoña, en ambos sentidos.

Uno de los puntos más afectados ha sido la zona de Canillejas. En este punto, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), la autovía A-2 ha tenido que ser cortada de forma total a la altura del kilómetro 8,5, en la zona de Canillejas en la capital, en ambos sentidos, así como en el enlace con la M-50, a la altura del kilómetro 20, en Torrejón de Ardoz.