Pasmo total por ese ticket de un bar: sí, es justo lo que parece

Jesús Soriano, el camarero que está detrás de la cuenta de Twitter @soycamarero, ha provocado el pasmo generalizado tras mostrar los tickets de dos bares, ambos ubicados en las Islas Baleares.

En una intervención en La Sexta Xplica, ha explicado que uno de los locales es de Ibiza y el otro de Palma de Mallorca. En el primero se ve cómo a un cliente le han cobrado nada más y nada menos que 15 euros por un zumo de naranja. El otro caso no es mucho mejor: dos botellas de agua por 24 euros, 12 euros cada una.

Soriano se ha lamentado por que este tipo de 'sablazos' es "bastante frecuente y más en estas zonas": "Yo mismo fui a un bar normalito, no a una cala ni zona turística, y me costó seis euros una botella de agua de 33. No me sorprende ni a mí ni a mis compañeros, que me lo cuentan cada día".

"Tengo otro ejemplo: una comida en un bar normal, no al lado de una cala ni nada así, una jarra de sangría y dos bocadillos de chipirones y eran 58 euros", ha subrayado.

Además, ha advertido de que en verano hay otro tipo de eventos donde los 'sablazos' campan a sus anchas: las fiestas populares: "En estos casos lo que más aumenta es la bebida alcohólica porque la gente es cuando desfasa un poco más y aprovechan y suben el precio".

"He llegado a cobrar dos cervezas de lata, que no es de marca conocida, sino marca blanca de supermercado de 20 céntimos, he tenido que cobrar 10 euros. A los camareros nos cae la cara de vergüenza cuando nos acercamos con el ticket", se ha lamentado.