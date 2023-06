Un hostelero cuenta lo que le paga a sus trabajadores y hace estallar al resto de invitados

Carlos Moreno es propietario de un restaurante low cost en Parla, un municipio ubicado en la Comunidad de Madrid, en el que ofrece menús diarios por tan solo 3,5 euros.

El emprendedor ha empezado diciendo que "ve raro" los alegatos del resto de hosteleros invitados a laSexta Xplica: "No es tan complicado, o yo por lo menos no lo tengo así. Yo quiero que la gente trabaje poco, gane mucho y yo poder descansar".

Moreno ha dejado tan sorprendidos al resto de compañeros de profesión que una empresaria le ha pedido entre risas, y tirando mucho de ironía, ser su empleada.

"Es que es muy fácil. Lo que tienes que hacer es contratar a la gente las horas justas. En vez de pagarle tres, le tienes que pagar ocho", ha continuado diciendo el hostelero.

Tras este último alegato, la emprendedora le ha preguntado muy seria por la tenencia de bares, ya que no daba crédito al argumento. Lo mismo le ha ocurrido a otro de los presentes, que se ha echado las manos a la cabeza tras escucharle.

"Coge a las personas las horas justas. Cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas. Doce horas cubiertas (...) En vez de pagarle tres, págale ocho. Deja que disfrute. Yo era reacio. Yo decía que tenían que trabajar catorce horas y ganar lo mínimo posible", ha asegurado.

Y así ha reaccionado otra de ellas: "¿Cuánto le está usted pagando por media jornada a uno de sus trabajadores? (...) Lo primero que tendrá que conocer usted es el convenio que le tiene que pagar a sus trabajadores".

Tras el rifirrafe, Moreno ha estallado y ha asegurado indignado que paga a sus trabajadores "900 euros por cuatro horas al día". También ha explicado que son trabajadores que "no necesitan ganar más porque son estudiantes que tienen que compaginar con el estudio o amas de casa".

El alegato de este hostelero ha dejado sin palabras a esta última invitada, que ha empezado a hablar, evitando responder directamente, del "fraude que hay en la Seguridad Social en horas complementarias".

Moreno ha seguido sosteniendo su discurso, a pesar de la insistente negativa de la mujer: "No me lo creo. No me lo creo. Precariedad. Usted está dando precariedad (...) A mí no me cuadra, es la verdad".