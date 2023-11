Pedrerol habla de un diputado del PSOE de Cáceres y este le responde en X de forma tremenda 

César Ramos, diputado del PSOE por Cáceres, ha respondido con toda rotundidad al periodista Josep Pedrerol, que en El Hormiguero se mostró muy duro con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y mencionó de forma genérica a un miembro de los socialistas.

En un momento de su reflexión, Pedrerol se dirigió a los diputados socialistas de comunidades como Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha: "¿Van a votar a favor de la amnistía? ¿Van a votar a favor de Puigdemont y de que otros 300 no sean juzgados? ¿Van a votar en contra de su pueblo?".

Y luego: "A un parlamentario socialista de Cáceres lo ha votado su gente, ¿va a pasar por las calles de Cáceres con tranquilidad condonando una deuda así? La política es para ayudar a la gente y te votan porque quieres ayudar a tu pueblo, no perjudicarles".

Tras oír eso, César Ramos ha escrito en X: "Mensaje para el señor @jpedrerol. El jueves votaré SI a @sanchezcastejon, y pasearé muy tranquilo por Cáceres".

"Es el presidente que ha impulsado la industrialización de Extremadura con una giga factoría, un centro de investigación y todas las obras que dejó pendiente el PP", ha añadido.

Pedrerol también señaló: "Los catalanes no somos insolidarios. Hay unos independentistas que quieren hacer que parezcamos insolidarios. A mí me duele lo que está pasando y no sé a dónde vamos a ir porque tenemos un país de la leche".

También destacó que "el conflicto del independentismo en Cataluña se había acabado porque el independentismo había bajado en votos y ganaba Illa, mientras que ahora va a perder". El invitado señaló que el independentismo estaba "desaparecido" y gracias a esta maniobra de Sánchez "ahora vuelve a hablarse del tema".