Una piloto de avión arrasa con su clarísima explicación sobre las teorías de los 'chemtrails'

En los últimos años han aparecido numerosas teorías de la conspiración sobre los denominados chemtrails, estelas químicas que, según estas personas, sueltan los aviones para fumigar a la población y evitar que llueva.

Por ello, tras tantos desmentidos, una piloto de avión, la usuaria de TikTok @maritarx, ha querido aclarar todas las dudas con una explicación que está arrasando en redes sociales.

"¡Nos están fumigando! No. Vamos a hablar bien de los chemtrails. ¿Qué son esas estelas que dejan los aviones en la atmósfera? Rastros de condensación. Lo mismo que tu olla exprés", ha asegurado.

La piloto de avión ha ironizado con que, aquellos que puedan decir, 'pero Marita, mi olla exprés no se queda en el cielo durante un día entero'. "Bueno, tu olla exprés no está a bajo cero, con una presión mínima e inexistente", ha respondida.

"La presión media en la superficie en el planeta tierra es de 1.013 hPa. La presión ahí, en todo lo alto es de 300. Es un tercio. Hay menos presión. Con lo cual no se tiene por qué dispersar ese gas", ha razonado.

En su explicación, también ha defendido que, por si fuera poco, "la humedad relativa es del 90% y la temperatura mínima es de -33 grados". "Suficiente, ¿no? Pues sí", ha justificado.

"¿Tú te crees que los aviones vuelan por dónde nos da la gana? No, querida. Tenemos unas rutas que tenemos que seguir. Si yo me salgo de la zona, a mí se me cae el pelo. Me quitan la licencia y, posiblemente, me muera de la depresión", ha añadido.

La piloto de avión también ha expuesto que hay veces que el avión no deja rastros. "Vamos a suponer que nos están fumigando. ¿Tú te crees que si tiran algo a 11 kilómetros te va a caer en la cabeza? Los vientos, ahí arriba, son de 250 kilómetros por hora. Si lo tiran sobre Madrid va a llegar a china", ha explicado, en un vídeo que se ha hecho muy viral en redes sociales.