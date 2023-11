Pregunta a su alumna si ha leído 'La casa de Bernarda Alba' y la respuesta define el tiempo en que vivimos

Casi un millón de personas han visto ya la respuesta que una alumna le dio a una profesora que le preguntó si había leído La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.

"Le pregunto a mi alumna si se ha leído la casa de bernarda alba", dice la docente en X, antes Twitter, en uno de esos mensajes que rápidamente se ha llenado de comentarios, de reacciones gloriosas y de experiencias propias.

"Me la empecé pero no me daba tiempo a acabármela y me vi un draw my life", responde la estudiante. Para los no doctos en la materia, un draw my life es un vídeo donde se narra la vida de un autor u obra a cámara rápida y en dibujos o ilustraciones sobre una pizarra.

En los comentarios muchos se han visto reflejados en esta alumna y otros se lo han tomado con humor, como no podía ser de otra forma: "Literalmente es lo que hice la misma mañana del examen de castellano de selectividad", "Nana, lo que se pierde. La casa de Bernanda Alba es una joya caída del cielo", "Las guapas nos vimos la obra grabada con un Nokia", "saque un 10 viendo ese draw my life" y "a problemas soluciones".