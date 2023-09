Prueba el producto 'mágico' de Mercadona: se ve que funciona y arrasa, pero muchos no lo entienden

La usuaria de TikTok @mariperezjurado ha provocado miles de reacciones y comentarios tras probar en un vídeo un producto 'mágico' de Mercadona: un spray que, al rociarlo sobre la ropa, quita las arrugas sin necesidad de planchar.

"Al loro, que te voy a dar un truco que te va a cambiar la vida. Por lo menos a mí me lo ha cambiado", empieza diciendo en el vídeo, en el que señala que ha descubierto el artículo gracias a su hermana.

"Yo estaba en su casa y se ha escandalizado porque yo no conocía un producto y tengo que reconocer que me acaba de salvar la existencia. Básicamente porque yo no plancho. Me parece como una absurdez tal y como yo tengo los armarios cargaditos de ropa, ponerme a planchar una camiseta si total cuando la voy a sacar del armario vuelve a estar arrugada como un higo", argumenta.

"Nada más que llegué a mi casa lo primero que hice fue ir al Mercadona y comprar el producto. Después de esto me vais a adorar", dice antes de demostrar cómo funciona: lo rocía sobre la ropa arrugada a una distancia prudencial, luego pasa la mano sobre la prenda y la arruga desaparece.

"Si algo me ha encantado de este producto no es planchar camisetas, es que cuando he cambiado las sábanas, como tampoco plancho las sábanas, lo he rociado por todas las sábanas, las he estirado así con la manica.... y, escucha, que parecía que estaban recién planchaditas", asegura.

Pese a la demostración y fascinación de muchos, muchos otros usuarios en los comentarios no acaban de entender la utilidad del producto. "Lleva el mismo tiempo plancharlo con la mano que con la plancha", asegura una persona.

"También lo puedes hacer tú, con agua, alcohol y suavizante en un flus flus 🤭 más barato y deja un olor😍", dice otra. Otro usuario afirma que él "tarda lo mismo que planchando y evita productos extraños en contacto con mi piel".

Otra usuaria, en cambio, no está de acuerdo con que lleve el mismo tiempo planchar que aplicar el producto: "A los que dicen que lleva el mismo tiempo... si solo plancha cuando necesita una cosa ahorra ese tiempo de calentar plancha, sacar tabla, luz...".