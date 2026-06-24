Preguntan a Patxi López por las palabras de Felipe González y sólo necesita ocho palabras: "Que lo hubiera hecho él cuando..."

Felipe González ha vuelto a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, da igual cuando leas esto. El expresidente del Gobierno ha dado dos opciones a su propio partido para afrontar la crisis de corrupción que asola a miembros del partido: elecciones o dimisión.

González ha estado este martes en un coloquio en el que también ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con motivo de la asamblea general de la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto).

Allí ha afirmado, además, que tanto José Luis Ábalos —condenado a 24 años de prisión— como Santos Cerdán con personas de confianza del presidente Sánchez "y, por lo tanto, hay una responsabilidad política evidente".

"No hace falta que te empujen. Hay un momento en que la responsabilidad política hay que asumirla. En eso consiste el liderazgo no mercenario o el liderazgo que se hace cargo del estado de ánimo de los otros", ha dicho González.

En este contexto ha señalado el exdirigente socialista, que también tuvo en su Gobierno escándalos como los GAL, ha dicho que las dos opciones "más claras" que tiene Pedro Sánchez son dimitir o convocar elecciones, para "que te ratifiquen o te rectifiquen".

La respuesta del PSOE

Este miércoles, el presidente Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar todos los casos y juicios que afectan a personas de su confianza directa como su hermano o su esposa.

Antes, en los pasillos del Congreso, el portavoz del PSOE, Patxi López, ha dejado una breve pero rotunda respuesta contra las palabras de Felipe González: "Que lo hubiera hecho él cuando le tocaba".

Eduardo Madina también ha sido noticia por sus declaraciones en la Cadena SER hablando de la condena de Ábalos: "Creo que Ábalos fue una elección, alguien le eligió. No es funcionario, no sacó una plaza de oposición a nada. Los puestos los elige alguien".

"Yo no le elegí. Yo lo tuve enfrente. Yo elegí tenerle enfrente. Yo elegí tener un PSOE donde esto no fuese posible. Donde este tipo de perfiles nunca llegaran a donde llegaron. Y perdí. Perdí contra él y contra su mano derecha. Contra los de la sentencia de ayer", espetó Madina en la SER.