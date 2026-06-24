Pedro Sánchez comparece en el Congreso, en directo: la defensa del presidente de su mujer y su hermano, minuto a minuto y en directo

El presidente se dirige al PP y Vox: "Indígnense cuanto quieran, por muchos aspavientos no se indignarán más que yo"

Sánchez ha asegurado que seguirá confiando en la justicia y se ha dirigido a PP y Vox. "Indígnense cuanto quieran, por muchos aspavientos que hagan no se indignarán más que yo. Pero no sean cínicos. No se reivindiquen como defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes y el reparto competencial de este Parlamento. No crucifiquen a todo un Fiscal General cuando presumen impúdicamente cada semana de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario".

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​Así, Sánchez se refiere al principal asesor de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez.

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​"Tampoco hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica con la que espiaron durante años a más de un centenar de rivales políticos y periodistas para fabricar pruebas falsas contra ellos. No sigan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 imputados".