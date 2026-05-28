Page responde a la "broma" que le dejó Sánchez lanzándole un reto a él y alabanzas a Felipe González

Continúa el tira y afloja entre García-Page y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario castellano-manchego ha vuelto a dejar un mensaje al también secretario general del PSOE, en relación con las recientes imputaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a las que se han sumado las tres de ayer en el marco del caso Leire Díez. García-Page ya había reclamado a Sánchez que se sometiese a una cuestión de confianza o directamente adelantase las elecciones general del próximo año a este.

Dicha demanda la formuló en sintonía con una petición en términos muy similares del expresidente Felipe González, quien representa otro de los mayores enfrentamientos al actual aparato político en Ferraz. El primer mandatario que tuvo el PSOE tras la dictadura franquista reclamó elecciones y rechazó una moción de censura que aupase a Feijóo a la Moncloa, pero dejó un comentario sarcástico para aquellos que le acusan de alinearse con la derecha del PP, indicando que si él trabajase para los populares, estos ya habrían "ganado". Frase que terminó con un sonoro "¡imbéciles!".

Ayer, en rueda de prensa desde Roma, Sánchez dejó una serie de afirmaciones en las que muchos han visto una respuesta a las peticiones de Felipe González y de García-Page. "Me permitirá la broma. Hay algún compañero que lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para gobernar de una manera mucho más tranquila", ha ironizado Sánchez, en medio de la tormenta política y judicial.

Page 'sondea' la broma: "Si el presidente del Gobierno piensa que lo mejor para España..."

En una entrevista en las ondas de 'Herrera en COPE', pero sin Carlos Herrera, García-Page ha defendido que "lo que hay ahora acumulado por la Guardia Civil y la Policía, y que está en parte depositado en los juzgados, es tan ingente, que es una especie de bomba de racimo", añadiendo que "la estrategia del búnker para todos aquellos que lo han intentado en la historia, ha sido nefasta".

Posteriormente, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha recogido el guante indicando que "el país está para cualquier cosa menos para bromas", a lo que ha dado réplica a la broma de Sánchez, ironizando con las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige José Félix Tezanos: "Si el presidente del Gobierno piensa que lo mejor para España es una mayoría del PSOE, y habida cuenta de las extraordinarias encuestas del CIS, pues yo creo que lo mejor para España sería convocar".

Antes de finalizar la entrevista, García-Page ha defendido al partido y su pasado, asegurando "si alguien piensa que el PSOE está en encefalograma plano, se equivoca". Y ha comenzado así una férrea defensa del primer Ejecutivo del PSOE tras la Transición Democrática: "Hay muchísima gente, no solo muy honrada, muy trabajadora, mucha gente joven con muchas ganas, mucha gente que sabe que finalmente van a llegar momentos difíciles, pero que algunos, muchos, nos estamos cuidando de que este espacio de consensos mayoritarios que fue la socialdemocracia, que comenzó en España con la democracia, con Felipe González, con Alfonso Guerra, ese espacio tan importante lo estamos intentando preservar".