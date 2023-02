Este producto de Tiger se convierte en un fenómeno viral: vale 5 euros y lleva 21.000 'me gusta'

La cadena de tiendas Tiger ha logrado lo que muchos establecimientos persiguen sin suerte: que un artículo que venden se convierta en viral. Conseguirlo no es fácil, pero cuando sucede se transforma en una potentísima campaña publicitaria a coste cero.

El artífice de tal éxito es un conjunto de artículos con forma de pollito: boles, vasos y, sobre todo, tazas. Este último producto está también a la venta en la web de la tienda por cinco euros.

"Invita a tus amigos y familiares a tomar un té o un café de Pascua y sírvelo en la festiva taza de pollo. La taza de cerámica también es un divertido regalo para un ser querido", se dice en la web.

Ahí se especifica también que la taza tiene capacidad para 350 ml y mide 10 cm de alto, 14 cm de ancho y 9,5 cm de fondo.

El producto lo ha subido a Twitter la usuaria @juliacomptonn junto al mensaje: "He visto esto en el tiger y es que no puedo más lo quiero todo". Y acumula más de 20.500 'me gusta' y 1.800 retuits en menos de un día.

Además ha provocado reacciones como estas: