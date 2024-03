Prueba un restaurante español en Berlín: hay platos que se salvan, pero otros...

El creador de contenido conocido en redes sociales como Reven ha publicado en su cuenta de TikTok (@koireven) un vídeo acudiendo a un restaurante de comida española en el centro de Berlín (Alemania).

Primero de todo, ha señalado que "un punto positivo" es que la carta "está en español", y esto ha dicho a continuación: "Espero que valoréis que en vez de comida alemana voy a comerme una tortilla española de mierda, unas patatas bravas de mierda y criticarlo todo como buen español".

"Jamón serrano con un chorro de aceite de oliva por encima", ha sido el primer plato: "Valía como 12 euros. Es el nivel de jamón serrano más bajo que puedes comprar en un supermercado español. Me cago en su puta madre. Es un Mercadona cuesta dos euros".

Sobre las croquetas, ha asegurado que "no tienen la mejor pinta" y, tras probarlas, ha opinado que son "una basura", puntuando el plato con un 2 sobre 10. De las patatas, ha manifestado que, aunque "están sosas, la textura está bien y la salsa está buena", otorgándole un 6,5 de nota.

La tortilla de patatas ha venido muy hecha y a él le gusta poco hecha: "Cuando está así no me gusta mucho. Son iguales que las precocinadas de Mercadona. No está mal, pero no es una buena tortilla de patatas que comería en un restaurante. El alioli está bueno".

El último plato ha sido el mejor: "Es pulpo. Tiene bastante buena pinta. Estoy ilusionado (...) Está bueno. Le pongo un 8 de nota". En resumen, "el pulpo y las patatas bravas se pueden pedir, pero que cobren por lo otro debería ser un delito, porque es un insulto".

Para terminar, ha mostrado el ticket de la cuenta: "Han sido 57 euros. Nos hemos calentado porque hemos pedido de más para probarlo todo. A nivel precio no me parece caro". Sin embargo, ha alucinado con el precio del agua: 7,30 euros: "Hijos de puta".