El minuto de Julio Anguita que miles de personas están compartiendo tras la broma de TV3 y Andalucía

Miles de personas están compartiendo en las últimas horas un fragmento de un minuto que protagonizó Julio Anguita en 2006 durante una entrevista con Jesús Quintero en TVE.

Todo ello a raíz de la polémica por la sátira sobre la Virgen del Rocío que se emitió en un programa de la televisión pública catalana, TV3.

En el momento en cuestión, que acumula en un día cerca de 100.000 reproducciones, 3.700 retuits y 6.300 'me gusta', el exlíder de IU señala: "Hay que decirle a nuestros paisanos, y a los extremeños, que yo no oigo más que llantos en esta tierra. Yo estoy harto de llantos. Y hablar de que los catalanes son los que han perdido Andalucía... No engañemos a nadie: los primeros traidores a Andalucía son sus señoritos".

"Por eso, y permítame que comente, me parece hiriente la entrega de esa medalla a Doña Cayetana. Mis respetos a esa señora, pero representa a la casta que hizo imposible que aquí hubiese justificia social", remarca.

Y prosigue: "Así que, extremeños y andaluces, por no citar a otras comunidades, antes de meterse con catalanes o vascos, meteos con vuestra casta, que es la que hizo esta tierra un atraso. Que sacaba el dinero de las cosechas, lo metía en el banco y de ahí iba a Euskadi y Cataluña para que la burguesía catalana y vasca creciesen".

"Y aquí, cuando se intentan montar los altos hornos en Marbella de los hermanos Heredia, todo el mundo se echa en lo alto porque aquí no se querían industrias, querían tener a los jornaleros cerquita para explotarlos y no que se fuesen a la industria. Este es el origen de los que ha pasado en Andalucía, así que menos echarle la culpa a catalanes y vascos", concluye.

El vídeo lo ha compartido en Twitter la usuaria @viquirepublica junto al texto: "Voy a dejar esto aquí para esos andaluces que aún andan ofendiditos...".