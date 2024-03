Publica su compra semanal, recibe una multitud de críticas y responde clara y directa 

La usuaria de TikTok @livelikemimi ha publicado un vídeo opinando acerca de algunos comentarios que ha recibido a raíz de enseñar una compra semanal en la que se ha gastado 20 euros.

"Una locura. El vídeo tiene como 200 comentarios. Hay gente que ni siquiera me sigue y está comentando. La verdad es que me he aguantando las ganas explicándolo, pero es que creo que es evidente que es una compra donde solo he cogido lo que me hacía falta", ha empezado diciendo.

Y es que muchos usuarios de la plataforma han comentado alucinados por haber gastado solo 20 euros en una semana, alegando que es poca comida para tantos días.

"Cada uno hace la compra (a su manera) y gasta a raíz de lo ingresa. Hay tantas realidades distintas como personas hay en el mundo", ha concluido la joven para dar por zanjada la polémica.

El vídeo ha recopilado cerca de 60.000 'me gusta' y miles de reproducciones, además de otra nueva tanda de reacciones.