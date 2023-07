Recuperan las históricas respuestas que dio un alumno a este examen

Es una imagen recurrente en época de exámenes. Cada vez que llegan los meses de enero o junio, los usuarios de internet recuperan las 12 respuestas que dio un alumno en un examen de razonamiento y que le sirvió para obtener un cero y un "inigualable" por parte de su profesor.

Marcelino, el autor de estas respuestas, tuvo que contestar a las siguientes preguntas: "¿En qué batalla murió Napoleón". "En la última", respondió. "¿Dónde fue firmada la declaración de la independencia?", le cuestionó el docente, a lo que el estudiante replicó que "al final de la página".

Cuando le cuestionar por el estado que recorre el río Ravi lo tuvo muy claro: "Líquido". Mientras que al ser preguntado por la primera causa del divorcio, Marcelino se sinceró y afirmó que "el matrimonio".

"El almuerzo y la cena" fue la contestación que dio para responder a qué no se puede comer nunca en el desayuno. Para decir a qué se parece la otra mitad de una manzana, solo tuvo que escribir "a la otra mitad".

El profesor también preguntó a sus alumnos por lo que pasaría en caso de tirar una piedra roja al mar Azul. "Se mojará", indicó el estudiante, que contestó con "durmiendo de noche" a la pregunta de cómo puede permanecer un hombre ocho días sin dormir.

Si le preguntan a cómo levantar un elefante con una sola mano tiene clara la respuesta: "Nunca vamos a encontrar un elefante con una sola mano".

"Si usted tuviera tres manazas y cuatro naranjas en una mano y cuatro manzanas y tres naranjas en la otra, ¿qué tendrías?", es la décima cuestión. "Unas manos muy grandes", replicó el estudiante.

Finalmente, las dos últimas preguntas son el tiempo que les llevaría a cuatro hombres construir un muro en caso de que a ocho hombres les llevara 10 horas y que cómo se llama .

"Ningún tiempo, porque el muro ya está construido" y "no me puedo llamar solo, me llaman por mi nombre" finalizó el estudiante.

Estas respuestas que llevan circulando por la red desde 2014 son historia del mundo educativo en español.