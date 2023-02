La reflexión de Iker Jiménez sobre la manipulación en redes sociales que da que pensar, y mucho

El conocido presentador del programa Horizonte y de otros como Cuarto milenio, Iker Jiménez, ha publicado en su cuenta de TikTok (@navedelmisterio) un vídeo en el que reflexiona acerca de la manipulación que hacen algunas empresas e instituciones a través de redes sociales para influir en el ciudadano, poniendo el acento en las elecciones.

Todo el relato de Jiménez proviene del anuncio que saltó a la luz hace unos días sobre la agencia israelí acusada de manipulación electoral, principalmente en países de África, pero también en España o México, según ha asegurado un grupo de periodistas de investigación de Forbidden Stories.

"Con su campaña en redes, con bots, bulos y un montón de información, totalmente parcial y a veces falseada, creen haber influido enormemente en los resultados. Si esto es así, se abre un abanico que muchos sospechábamos", ha empezado opinando el presentador.

No obstante, hay algo más preocupante, ha asegurado: "Alguien me ha dicho, ¿y si el 'Virus Woke', que atenta contra las normativas más básicas de la realidad de las personas y que mete polémicas donde no las hay (...) también estuviera siendo instalado en las personas?".

Jiménez se ha referido a esto como una forma de intentar imponer opiniones o creencias. Asimismo, su significado guarda relación con la "inclusión forzada", que se consigue a través de movimientos en redes sociales. Según el presentador, "siempre son (mensajes) avinagrados y para atacar".

En cuanto a internet, ha señalado que, en muchas ocasiones, "las polémicas ni siquiera se corresponden con el resultado, como en la televisión, porque estas luego no son nada, sino que es un pequeño grupo de gente que influye en otra gente, como en su voto".

Para final su reflexión, ha abierto el debate con una pregunta clara, aunque sin terminar de responder: "¿Y si ese virus, de alguna manera, estuviera programado de la misma forma que las agencias están programando y cambiando elecciones?". De hecho, hace referencia a que no solo estarían adulterando nuestro voto, sino toda nuestra realidad.