Relatan lo que hizo Miguel Ríos tras un concierto con los trabajadores del evento: dice mucho de él

Los detalles que los artistas tienen con sus fans provocan, a veces, la decepción de muchos, si no son con ellos todo lo cercanos que deberían. En otras ocasiones, en cambio, su imagen sale potenciada si se muestran amables. Pero lo que se ha conocido ahora de Miguel Ríos va un escalón más allá.

Lo ha contado Coco, del Grupo Pennywise, encargado de organizar tareas tan básicas en los conciertos como la carga y descarga, montajes de escenario, catering etc.

En una entrevista en el podcast del Wizink Center, Coco ha asegurado que el artista que más le ha impresionado es, precisamente, Miguel Ríos.

"Un tío súper majo. Acabó el concierto, se fue, volvió a salir, vino a buscarme y me dijo: 'Oye, ¿puedes decir a tus chicos que paren de trabajar?", ha contado.

"Los puso a todos y los dio la mano uno por uno y les dijo: 'Chicos, sin vosotros esto no sería posible, os estoy muy agradecido. Me voy al hotel, pero que sepáis que hay unas cervecitas para luego. Que no os falte agua, que nos falte nada".

"Sabes de esto que dices... ¡qué tío mas majo!", ha rematado.

Entre los comentarios destaca un usuario que señala: "Eso me pasó el año pasado con el grupo que menos ilusión me hacía, y fueron Camela. Súper majos y agradecidos desde la prueba hasta que se fueron".